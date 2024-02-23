ABD’den Rusya’ya yardım eden 100 şirkete yaptırım

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













Avrupa Birliği ve İngiltere’nin ardından ABD’de yeni yaptırım paketinin detaylarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Rusya'ya yönelik açıkladığı yaptırımların ülkenin askeri-endüstriyel kompleksinde yer alan yaklaşık 100 şirketi etkileyeceğini söyledi. Beyaz Saray'ın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, yeni bir ABD yaptırım paketinin 500'den fazla nesneyi hedef alacağı bilgisini de doğruladı.





Joe Biden, yüzlerce şirkete yönelik yaptırımların "Rus savaş makinesine perde arkasında destek" sağlayan işletmeleri ilgilendirdiğini kaydetti. Buna enerji sektörünün de dahil olduğunu açıkladı. Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin ölümüyle ilgili yaptırımlarda söz konusu. Amerikan başkanı, "Bu yaptırımlar, Navalny'nin hapsedilmesiyle bağlantılı kişilerin yanı sıra Rus finans sektörünü, savunma sanayi üssünü, satın alma ağlarını ve birçok kıtadaki yaptırımlardan kaçanları hedef alacak" dedi.





İngiltere de bir dizi büyük Rus şirketinin yöneticilerini yaptırım listesine dahil etti.

Yaptırım listesinde Türkiye ve Çin'den de şirketler yer alıyor. Rus basınına göre Türkiye'den Çözüm Yazılım Donanım Elektronik şirketi'ne de yaptırım uygulanacak.





Avrupa Birliği özel askeri operasyonun başlangıcının ikinci yıldönümünden önce Rusya'ya karşı 13'üncü yaptırım paketini açıkladı. Yeni paket 106 gerçek ve 88 tüzel kişiye yaptırım öngörüyor. Yaptırım kapsamına alınan şirketler arasında 27 Rus savunma sanayi şirketinin yanı sıra Türkiye, Hindistan, Sri Lanka, Çin, Sırbistan, Kazakistan ve Çin'den kuruluşlar yer alıyor. G7 ise şimdilik Rusya’ya yönelik yeni ek yaptırımların getirilmeyeceğini duyurmuştu.





AB’nin yaptırım paketinde Türk şirketler de var





Avrupa Birliği Konseyi 13’üncü yaptırım paketini duyurdu. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'na yönelik 13. yaptırım paketinde 106 gerçek ve 88 tüzel kişinin yer aldığı belirtildi.





Yaptırımlar listesine Rus askeri-sanayi kompleksini destekleyen 27 kuruluş eklendi.

Buna Hindistan, Sri Lanka, Çin, Sırbistan, Kazakistan, Tayland ve Türkiye'de bulunan işletmeler de dahil edildi. Henüz konuya ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. AB üyeleri tarafından üzerinde anlaşmaya varılan yeni listeler öncelikle Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah tedarikinde rol oynayanlar da dahil olmak üzere askeri ve savunma sektörleri ile ilgili kişilerin yanı sıra yargı temsilcileri, yerel politikacılar ve yasadışı sınır dışı edilmeden sorumlu kişileri hedefliyor.





AB açıklamasına göre, kısıtlayıcı tedbirler artık 2 binden fazla gerçek ve tüzel kişiyi kapsayacak şekilde genişletildi. AB, yaptırım paketinde yer alan kişilerin AB'ye giriş ve geçiş yapamayacağını, listede yer alan kişilerin mal varlıklarının dondurulabileceğini de hatırlattı.

13'üncü yaptırım paketinin, Ukrayna topraklarında çatışmaların başlamasının ikinci yıldönümü olan 24 Şubat'ta uygulamaya konulacağı varsayılmıştı. ABD de aynı gün yaptırım uygulamayı planladı.

23 Şubat’ta ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, kısıtlamaların bir gün önceden getirileceğini ve "500'den fazla hedefi" etkileyeceğini söyledi.