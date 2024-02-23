Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan ve seri başı olarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile eşleşti.
İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. İkinci maç ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.
Union SG, Belçika Ligi'nde lider konumdayken son 32 turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip son 16'ya kalmıştı.
Diğer eşleşmeler şöyle:
Servette FC-Victoria Plzen
Ajax-Aston Villa
Molde FK-Club Brugge
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe
Maccabi Haifa-Fiorentina
Sturm Graz-Lille
Olympiacos-Maccabi Tel Aviv
Dinamo Zagreb-PAOK