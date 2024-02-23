Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.







Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan ve seri başı olarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.





Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile eşleşti.





İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. İkinci maç ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.





Union SG, Belçika Ligi'nde lider konumdayken son 32 turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip son 16'ya kalmıştı.





Diğer eşleşmeler şöyle:





Servette FC-Victoria Plzen





Ajax-Aston Villa





Molde FK-Club Brugge





Union Saint Gilloise-Fenerbahçe





Maccabi Haifa-Fiorentina





Sturm Graz-Lille





Olympiacos-Maccabi Tel Aviv





Dinamo Zagreb-PAOK