Samanyolu Haber /Gündem / Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu /23 Şubat 2024 16:47

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda kuralar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise oldu.

SHABER3.COM

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan ve seri başı olarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile eşleşti.

İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. İkinci maç ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

Union SG, Belçika Ligi'nde lider konumdayken son 32 turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip son 16'ya kalmıştı.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Servette FC-Victoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde FK-Club Brugge

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe

Maccabi Haifa-Fiorentina

Sturm Graz-Lille

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Dinamo Zagreb-PAOK
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