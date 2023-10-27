Samanyolu Haber /Gündem / Dilan ve Engin Polat'a yeni şok: Milyonlarca liraya el konuldu /27 Ekim 2023 18:14

Dilan ve Engin Polat'a yeni şok: Milyonlarca liraya el konuldu

Kara para aklama suçlamalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait şirket bünyesinde bulunan 22 milyon 372 bin Türk Lirası'na el konulduğu aktarıldı.

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Son dönemde ‘kara para aklama’ suçlamalarıyla gündeme gelen ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından haklarında rapor hazırlandıktan sonra mal varlıklarına el konulan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

22 MİLYON 327 BİN TL'YE EL KONULDU!
Polat çiftine ait şirket bünyesindeki 22 milyon 372 bin TL'ye el konulduğu aktarıldı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, söz konusu iddiayı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Dilan ve Engin Polat’a ait olan şirketlere ait İYZİ Ödeme ve Elektronik Para Hizm. A.Ş. nezdinde bulunan 22 Milyon 372 Bin Türk Lirasına mahkeme tarafından el konuldu. Çok gelişme var çok…"
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