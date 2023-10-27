Peker'in evini kurşunlamıştı: Mahkemeden karar çıktı

Suç örgütü kurduğu ve yönetmesi sebebiyle hüküm giyen, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) sürgünde bulunan Sedat Peker'in, İstanbul Beykoz'daki villasına geçtiğimiz sene silahlı saldırı düzenlenmişti.







Peker'in çalışanlarının yaralandığı saldırı 4 Eylül 2022'de gerçekleştirilmişti.





Saldırıyı düzenleyen Ömer Şengel'in yargılandığı davada karar çıktı.





halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar'ın aktardığına göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ömer Şengel’in, Sedat Peker'in çalışanı olan Yılmaz Günay'ı öldürmek kastıyla 3 kez ateş ettiği belirtilmiş, Şengel’in “Kasten öldürme” ve “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma” suçlarından cezalandırılması istenmişti.





Şengel iddianamede hem şüpheli hem de şikayetçi olarak yer almıştı. İddianamede Ömer Şengel’in ardından kurşun sıkan ev çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in ise “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istenmişti.





Sedat Peker'in çalışanlarına yönelik saldırı davasına bakan Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde karar duruşması görüldü.





Son sözleri sorulan sanık Ömer Şengel, "Bana bir yaşam hakkı verilmedi. Eve kimseyi öldürme kastı ile gitmedim. İstanbul'a birilerini vurmak için gelmedim. Arabamda eşyalarım vardı. İstanbul'a gelince İlay'la (iddiaya göre kız arkadaşı) ilgili gerçeği öğrendim. Yılmaz isimli şahısla konuşmak istedim. Oradaki Türkmen arkadaş bana karşı rencide edince suç işledim. Pişmanım" dedi.





Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ömer Şengel'e "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi. Peker'in çalışanları Yaşar Sarıhan ve Ogün Şavkin’in hakkında ise mahkeme heyeti “Silahla kasten basit yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Sarıhan hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma" suçundan 10 ay hapis cezası verildi.

