Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet'in 100'üncü yılında AKP'li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk'tür /27 Ekim 2023 17:12

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında AKP'li vekil: Erdoğan ikinci Atatürk'tür

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan için ikinci Atatürk'tür dedi.

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Kamuoyunda "Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri yetersiz" olduğuna ilişkin eleştiriler dolanıyor.

AKP Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu eleştirilere yanıt verdi.

Yaman, eleştirilere cevap verirken Erdoğan'ı ikinci Atatürk ilan etti.

Hüseyin Yaman'ın sözleri şöyle:

"Biz, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i sizlerin istismarına asla bırakmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; bir partinin, bir zümrenin, bir sınıfın tekelinde değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimiz; 85 milyonun ortak değeridir ve bu konular siyaset üstü konulardır. Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır. Atatürk bugün yaşasaydı ben iddia ediyorum ki o da Cumhurbaşkanı'mızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan, ikinci Atatürk'tür ve Türkiye'nin 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine varması için her geçen gün daha fazla çalışmaktadır."


Yaman'ın bu sözleri sosyal medyada konuşulan konulardan biri haline gelirken vekile tepki gösterenlerin sayısı da bir hayli fazla.
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