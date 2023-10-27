Samanyolu Haber /Gündem / Gül'den Erdoğan'a Filistin ve Hamas uyarısı /27 Ekim 2023 17:09

Gül'den Erdoğan'a Filistin ve Hamas uyarısı

Türkiye'nin 100. yılına ilişkin konuşma yapan eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni anayasa vurgusunda bulundu. Gül ayrıca, Erdoğan'ın Hamas ile ilgili söylediği sözlerin aksine, Türkiye'nin bölgesel krizlere girmemesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi’nin (AGÜ) düzenlediği ‘Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Süresinde Türkiye’ etkinliğinde bir konuşma yaptı.

'BÖLGESEL KRİZLERİN PARÇASI OLMAYALIM'
Erdoğan geçtiğimiz gün AKP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Filistin'in yanında olduğunu belirterek, bölgede barışın sağlanması için gereken adımların atılmasında sorumluluk almaktan kaçınmayacaklarını belirtmişti.

Erdoğan ayrıca, "Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. Hamas bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.

Eski AKP Genel Başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı Gül, bölgesel krizlerden uzak durulmasının altını çizerek şunları söyledi:

"Etkili ve inandırıcı bir dış politika öncelikle evin içinde başlar. Evi demokratik ve ekonomik olarak güçlü olan ülkelerin dışarda da eli daima güçlüdür. Sadece, gurur duyduğumuz askeri gücümüzle ulusal çıkarlarımızı korumak, komşularımızla ve yakın çevremizle işbirliğini güçlendirmek mümkün değildir. Türkiye tarihi itibarıyla köklü ilişkiler içinde olduğu bölgesinde, yumuşak gücüyle öne çıkmalı ve her bakımdan bir zamanlar olduğu gibi ilham kaynağı haline dönüşmelidir. Unutmayalım ki “sert güç” karşıtını oluştururken, “yumuşak güç” sizi başkaları için cazibe merkezi yapar ve etki alanınızı kendiliğinden geliştirir. Türkiye bunu gerçekleştirecek potansiyele sahiptir. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşabilmek için kendisine tehdit olmadığı süre içinde, Türkiye bölgesel çatışma ve krizlerin bir parçası olmamalıdır. Bununla birlikte ahlaki sorumluluklarımızı güçlü siyaset ve etkili diplomasi yolluyla yerine getirmeliyiz. Bilelim ki istikrar içinde geçen zaman bizim lehimize çalışır."
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