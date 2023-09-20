'Dink'in öldürüleceğini haber verdim ama...'

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 11 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve "Kasten öldürme" gibi suçlardan yeni bir dava açıldı.







Davanın ikinci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.





'İSTANBUL EMNİYETİNİN İHMALİ SONUCU BU CİNAYET İŞLENDİ'

Artı Gerçek'ten Ezgi Yıldız'ın haberine göre, mahkeme savunmaları almaya SEGBİS ile duruşmaya bağlanan sanıklardan eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ile başladı.





Ramazan Akyürek, Trabzon İstihbarat Daire Başkanlığı yaptığı dönemde Hrant Dink suikastının planlandığına dair edindiği bilgileri İstanbul İstihbarat Müdürlüğü’ne bildirdiğini iddia ederek dönemin İstanbul’da emniyet müdürlüğünün Dink cinayetinin işlenmesini beklediğini ifade etti.





“Dink’in, ‘Türklüğe hakaret ettiği’ belirtilen zamanlarda İstanbul’da yoğun tehdit aldığı biliniyordu. Başka bir suçtan cezaevinde olan Yasin Hayal cinayetten 11 ay önce cezaevinden çıkmıştı. Hayal’in o dönem Hrant Dink’i hedef seçtiğini, fırsatını bulduğu an öldüreceğini belirten resmi yazıları yazdım ve ilgili tüm birimlere ilettim. Fakat, Trabzon emniyet ve jandarması ve İstanbul emniyetinin ihmali sonucu bu cinayet işlendi.”





Mahkeme heyeti Ramazan Akyürek’i, kendisiyle ilgili savunma yapması konusunda uyardı. Akyürek, uyarının ardından, Ogün Samast, Yasin Hayal ve Erhan Tuncer’in cinayetten önce kendisini tanımasını; halkla iç içe olmasına bağlarken kendisi için “Trabzon Emniyeti arkamızda, sırtımız sağlam” ifadelerini kullanmalarını reddetti. Ramazan Akyürek savunmasının ardından beraatini istedi





Dava diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından ertelendi.