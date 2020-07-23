Samanyolu Haber /Ekonomi / Dipten dönüş yok... Tüketici güvenmiyor /23 Temmuz 2020 12:27

Dipten dönüş yok... Tüketici güvenmiyor

Salgınla birlikte nisan ayında 54,9 puana gerileyen tüketici güven endeksi, dipten dönüş ve 2 aylık yükseliş sonrası temmuz ayında yeniden düşüşe geçti. Haziranda 62,6 puan olan tüketici güveni temmuz ayında yüzde 2,7 geriledi 60,9'a düştü.

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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hazırlanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.

Endeksteki alt kalemler incelendiğinde, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79,9 iken, temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6'ya yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61 oldu

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 61'e geriledi. Bu verideki düşüşler işsiz sayısının artacağına yönelik beklentilere işaret ediyor.  Veri setindeki tasarruf etme ihtimali endeksi ise haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14 gerileyerek 19,9 puana indi.

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