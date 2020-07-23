Dipten dönüş yok... Tüketici güvenmiyor

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hazırlanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,7 oranında azaldı; Haziran ayında 62,6 olan endeks, Temmuz ayında 60,9 oldu.







Endeksteki alt kalemler incelendiğinde, gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziran ayında 79,9 iken, temmuz ayında %0,9 oranında artarak 80,6'ya yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 82,2 oldu.





İşsiz sayısı beklentisi endeksi 61 oldu





Gelecek 12 aylık döneme ilişkin işsiz sayısı beklentisi endeksi Haziran ayında 62,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 61'e geriledi. Bu verideki düşüşler işsiz sayısının artacağına yönelik beklentilere işaret ediyor. Veri setindeki tasarruf etme ihtimali endeksi ise haziran ayında 23,1 iken, temmuz ayında yüzde 14 gerileyerek 19,9 puana indi.



