Dışişleri Bakanlığı'nda 53 üst düzey personele Bylock soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturma Dışişleri Bakanlığında üst düzey görevli 53 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.







Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı bünyesinde ByLock Çalışma Grubu oluşturuldu.





‘Çalışma grubu’, “429945” ID numaralı ByLock hattının A.U’ya ait olduğu ve söz konusu kişinin Dışişleri Bakanlığında aktif görev yaptığı iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdi. Ancak A.U’nun, 54 kişinden oluştuğu öne sürülen ByLock grubundaki 49 kullanıcının gerçek kimliklerine ulaşamadı.





Emniyetin ‘uzmanları’, ByLock hatlarında rumuz olarak ülke başkentleri ya da o ülkenin ünlü şehirlerinin isimlerinin tercih edildiği, bu kişilerin Türkiye’nin büyükelçilik ve konsolosluk gibi dış temsilciliklerinde görev alan kişiler olabileceği iddiasıyla Dışişleri Bakanlığ ile iletişime geçti.







Bu şekilde ortaya çıkarılan ByLock kullanıcıları arasında “daimi temsilcilik müsteşarı”, “ataşe”, “başkatip” ve “katip” gibi meslek grubundan isimler yer aldı.





Başsavcılığın talimatıyla Ankara merkezli operasyonlarda yakalanan ByLock kullanıcıları hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan işlem yapıldı.