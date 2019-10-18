Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri kimyasal silah açıklaması /18 Ekim 2019 22:25

Dışişleri kimyasal silah açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Suriye’ye düzenlenen harekatta Türkiye’nin kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaları yalanladı. Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak iddialar için 'tamamen gerçek dışıdır' dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği “Barış Pınarı” harekatında kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaları yalanladı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre sözkonusu iddiaların bazı uluslararası basın organlarında yer aldığını belirten Aksoy “Terör örgütü tarafından yapılan dezenformasyona dayanan bu alçakça iftiraları kategorik şekilde reddediyoruz. Muhtelif vesilelerle de tarafımızca açıklandığı üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah bulunmamaktadır” dedi.

Aksoy, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün iddialar hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadığı ve iddiaların güvenilir olduğunun saptanmadığı bilgisini paylaştığını" kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı da "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerin 'kimyasal silah kullanıldığı'na yönelik iddiaları tamamen gerçek dışıdır" açıklaması yaptı.
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