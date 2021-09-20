Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri'nden Rusya ile ipleri gerebilecek açıklama /20 Eylül 2021 22:36

Dışişleri'nden Rusya ile ipleri gerebilecek açıklama

Rusya'da yapılan seçimlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması seçimlerinin, Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmadığını belirtti.

Bilgiç, Kırım'da gerçekleştirilen seçimlerle ilgili sorulan soruya yazılı olarak yanıt verdi. Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürdüğünü aktaran Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürmekte ve Kırım'ın hukuka aykırı ilhakını tanımamaktadır. Bu çerçevede, 17-19 Eylül 2021 tarihlerinde Kırım'da da düzenlenen Rusya Federasyonu Devlet Duması seçimlerinin Kırım itibarıyla sonuçlarının Türkiye açısından hukuki bir geçerliliği bulunmamaktadır."
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