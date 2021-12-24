Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet bu soruya ne cevap verecek: Yeni “faizsiz faiz sistemi” helal mi?' /24 Aralık 2021 15:41

Diyanet bu soruya ne cevap verecek: Yeni “faizsiz faiz sistemi” helal mi?'

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni mevduat sistemiyle ilgili faiz sayesiyle elde edilen gelirin haram olup olmadığını sordu.

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Dolar/TL'deki sert dalgalanmaların ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kur korumalı mevduat sistemi büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. 

Merkez Bankası, her gün saat 11.00'de döviz alış kuru yayımlanacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş ise faizden elde edilen paranın durumunu Diyanet İşleri Başkanlığı’na dilekçe yoluyla sordu.

Hüseyin Baş’ın yönelttiği soru dilekçesi ise şu şekilde:


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