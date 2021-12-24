Samanyolu Haber /Gündem / 'Malvarlıklarının Dondurulması’ kararına karşı ne yapılabilir? /24 Aralık 2021 16:27

'Malvarlıklarının Dondurulması’ kararına karşı ne yapılabilir?

Resmi Gazete’de yayımlanan, toplam 771 gerçek ve tüzel kişinin malvarlıklarının dondurulması kararı sonrası

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6415 sayılı ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’ uyarınca alınan bu karara karşı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz hakkı bulunuyor. Malvarlığı dondurma kararı öncesinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarıyla Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ve ilgili kurumlar kapsamlı raporlar hazırlayarak değerlendirme komisyonuna sunuyor.

Malvarlıklarının Dondurulması’ kararına karşı ne yapılabilir?

Malvarlığının dondurulması, mülkiyet sahibinin, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin elinden alınması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi mülkiyet sahibi kişi tarafından yapılmaya devam etmekte fakat, malların ortadan kaldırılması, tüketilmesi, dönüştürülmesi, transferi, devir ve temlik edilmesi veya benzer tasarruflarda bulunma yetkesi ellerinden alınmaktadır

1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilmesi:

Resmi Gazete’nin bu kararı, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 7. maddesinin 3. fıkrasınca derhal uygulanır ve  4. fıkrası gereğince  48 saat içinde HSK tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin onayına sunulur. Mahkemece yapılacak değerlendirmeden sonra malvarlıklarının dondurulması kararının kaldırılması veya devamı yönünde karar verilir.  Dondurma kararının devamı yönünde karar verilmesi halinde, malvarlıkları dondurulan kişilerin Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı CMK hükümlerine göre itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Şöyle ki;

Karar, CMK hükümlerine göre kararda ismi geçen kişilere tebliğ edilir. İtiraz süresi, kararın tebliğ veya öğrenilmesinden itibaren 7 gündür.  Kendisine isnat edilen suçlamaların makul sebebe dayanmaması nedeniyle, kararı haksız bulan kişiler itiraz gerekçelerini  yazarak itiraz edebilirler. İtirazın reddi halinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat hakkı bulunmaktadır. 

2. Değerlendirme Komisyonu’na başvuru yapılması:

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’un 7. maddesinin 6. fıkrasında malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin taleplerin Değerlendirme Komisyonu’na yapılacağı düzenlenmiştir. Komisyon, talepleri aldıktan sonra, başvurucunun itirazı çerçevesinde önerisini ilgili bakanlıklara gönderir. 

Değerlendirme Komisyonu’na yapılacak “malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması” talepli başvurular herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Değerlendirme Komisyonu, başvurucunun talebini yerinde görmeyip reddederse, red kararını Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderir. 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, Değerlendirme Komisyonu tarafından verilen ret kararını inceleyerek dondurma kararının devamı veya kaldırılması yönünde karar verir. Aynı şekilde Ağır Ceza Mahkemesi kararına CMK hükümlerine göre yapılacak itirazın ardından Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuru yolları açıktır. 

3. Danıştay’a iptal davası açılması:

Danıştay Kanunu’nun 1. maddesinde Bakanlıklar ile kamu kuruluşlarınca  ülke çapında uygulanmak üzere çıkarılan düzenleyici işlemlere karşı Danıştay’a dava açılabileceği düzenlenmiştir.
Dava açma süresi 60 gündür. Resmi Gazete yayınının 24 Ocak 2021 tarihli olduğu düşünüldüğünde, ilandan sonra 60 gün içinde Danıştay’a dava açılabilir. Son dava açma tarihi 22 Şubat 2022’dir. Danıştay’ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla inceleyeceği davayı reddetmesi halinde, İstinaf ve Danıştay itirazları ve bunların da reddi halinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. 

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