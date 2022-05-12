Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet’ten milyonluk ‘dönüşüm’ /12 Mayıs 2022 09:27

Diyanet’ten milyonluk ‘dönüşüm’

Geçen yıl hizmet binalarının yapımı için tam 86 milyon TL harcayan Diyanet, Ankara’daki Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi binası için 3,5 milyon TL ödeyecek.

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BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberie göre, hemen her yıl on milyonlarca liralık inşaat harcamasında bulunan idare, merkez yerleşkesinde bulunan Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nin tadilatı için ihale gerçekleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 12 Nisan'da gerçekleştirilen ihale kapsamında eğitim merkezinin dört katının idari ofislere dönüştürüleceği öğrenildi. Merkezin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü katında yapılacak dönüşüm çalışması için gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 9 Mayıs’ta imzalandı. Edinilen bilgiye göre, ihaleye verilen en yüksek teklif 6 milyon 188 bin TL, en düşük teklif ise 3 milyon 520 bin TL oldu. Diyanet, ihaleye verilen en düşük teklifin sahibi Abir Enerji Mühendislik isimli şirketle sözleşme imzaladı.

İTHAL DUVAR KÂĞIDI

Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nin dört katını idari ofislere dönüştürmek isteyen Diyanet’in, yüklenici firmadan özel imalat talepleri olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili birimlerince hazırlanan ve mimari işlerin detaylarını içeren teknik şartnamede sıralanan özel talepler dikkati çekti. İdarenin ithal duvar kâğıdını da içeren bazı özel talepleri dosyada, “Laminat kaplamalı gömme dolap, Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ve döşeme, beyaz çam keresteden ahşap kapı” şeklinde sıralandı.

2021’DE İNŞAATA 86 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılında hizmet binalarının yapımı için toplam 86 milyon 393 bin TL ödenek gönderdi. Ödeneği 73,5 milyon TL’si büyük onarım ve ikmal inşaatları için kullanılırken 4 milyon TL Kuran kursları ve eğitim merkezlerinin inşası için 6 milyon TL idari binaların onarımı için 2,8 milyon TL de camilerde sosyal mekân düzenlemeleri için kullanıldı.
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