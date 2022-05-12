Diyanet’ten milyonluk ‘dönüşüm’

İTHAL DUVAR KÂĞIDI
Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nin dört katını idari ofislere dönüştürmek isteyen Diyanet’in, yüklenici firmadan özel imalat talepleri olduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ilgili birimlerince hazırlanan ve mimari işlerin detaylarını içeren teknik şartnamede sıralanan özel talepler dikkati çekti. İdarenin ithal duvar kâğıdını da içeren bazı özel talepleri dosyada, “Laminat kaplamalı gömme dolap, Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ve döşeme, beyaz çam keresteden ahşap kapı” şeklinde sıralandı.
2021’DE İNŞAATA 86 MİLYON TL
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılında hizmet binalarının yapımı için toplam 86 milyon 393 bin TL ödenek gönderdi. Ödeneği 73,5 milyon TL’si büyük onarım ve ikmal inşaatları için kullanılırken 4 milyon TL Kuran kursları ve eğitim merkezlerinin inşası için 6 milyon TL idari binaların onarımı için 2,8 milyon TL de camilerde sosyal mekân düzenlemeleri için kullanıldı.