Diyanet'e 'vadeli mevduat hesabı caiz mi' diye soruldu

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 'Soru Sor' bölümüne gelen vadeli mevduat hesaplarıyla ilgili soruya cevap verdi.





Vadeli mevduat hesaplarına para yatırmanın dini hükmünü açıklayan Diyanet "Faizli mevduat hesaplarına bilerek ve isteyerek para yatırmamalı" dedi. Açıklamada "Bu tür mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen fazlalıklar faiz olup dinen haramdır. Söz konusu faiz oranlarının enflasyonun altında ya da üstünde olması, bu işlemi faiz olmaktan çıkarmaz. Bu itibarla bankaların vadeli mevduat hesaplarına para yatırmak caiz değildir" diye cevap verdi.





Diyanet, hesaptaki fazlalığın herhangi bir şekilde kullanılması durumunun caiz olmadığını ifade ederken hesap sahibinin ihtiyacı olan yurttaşlara vermesi gerektiğini vurguladı.