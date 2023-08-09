Diyarbakır’da CHP delegesinin yarısı akraba çıktı

İlçe kongrelerinde il yönetimini belirleyecek delegeler de belirleniyor. Belirlenen delegelerin seçeceği il yönetimiyse kurultay delegelerinin belirlenmesinde etkili olacak.Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki kongrede belirlenen 84 delegenin çoğunun aynı soyadını taşıması dikkat çekti. Dahası, farklı görünen soyadlarındaki delegeler da akraba çıktı.Kongrede mevcut il başkanı Abdullah Atik’le akraba Akyıl soyadını taşıyan dört CHP’li, il başkanıyla aynı soyadını taşıyan beş kişi yer aldı. Öte yandan delege listesinde akrabalıkları kentte bilinen Dengiz soyadıyla 11 kişi, Köse soyadıyla 12 kişi, Sandıkçı soyadıyla 11 CHP’li yer aldı.Delegeler arasında Saymaz soyadıyla dört, Tutan soyadıyla da beş kişi yer aldı. Kongrede benzer soyadını taşıyan yüksek sayıda ismin listelerde yer alması ilçe kongresinde gerginliğe de neden oldu.Kongrenin yapıldığı salona polis geldi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu salondan ayrıldı.Kongrede ilçe başkanlığınaysa il delegesi olarak 11 akrabası yer alan Hamza Dengiz seçildi.