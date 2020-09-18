Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır surlarında 3 insan iskeleti bulundu /18 Eylül 2020 23:44

Diyarbakır surlarında 3 insan iskeleti bulundu

Diyarbakır'daki tarihi surlar üzerinde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında henüz tarihlemesi yapılmayan 3 insan iskeleti bulunduğu bildirildi.

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BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrolünde 10 Ağustos'ta altı burcun restorasyonu için başlatılan çalışmalar kapsamında üç insan iskeleti bulunduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, üç insana ait olan kemiklere, iş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünden görevlendirilen Arkeolog denetiminde Yedikardeş Burcunun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında rastlanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Teras döşeme kotunun 28 cm altında doğu-batı yönünde, 50 cm ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Orta Çağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir.''
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