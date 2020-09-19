Trump'tan ABD için yeni koronavirüs aşısı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan ayına kadar her ABD'linin aşı olmasına yetecek kadar Covid-19 aşısının ülkede bulunacağını söyledi.





ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 aşısının kısa bir süre içinde hazır olacağını belirtirken, hazır olduktan 24 saat sonra askerlerin dağıtıma başlayacağını belirtti. Trump, 2021'in Nisan ayına kadar kadar her Amerikalının aşıya erişebilmesine imkân tanınacak kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu.





Trump'ın Koronavirüs görev gücü danışmanlarından Scott Atlas, 328 milyon nüfuslu ülkede yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'in ilk çeyreğinde ise 700 milyon Koronavirüs aşısının kullanıma hazır olacağını söyledi.