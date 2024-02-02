'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren şüpheli tutuklandı: İşte ifadesi!

'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin’i öldüren Erkan Baykut, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Baykut için tutuklama kararı verdi.







Savcılık ifadesinde Baykut, “Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım" dedi.





'YARALAMAK AMACIYLA GİTTİM'

Savcılık ifadesinde Erkan Baykut, “Babamın Fatih’te bulunan dükkanına çalışarak geçimimi sağlarım. Ramazan Pişkin’i tanımıyorum. Ben kendisini Afgan uyruklu Saboor Muradı zannettim. Muradı isimli kişiyle babamın yanında çalıştığı için tanıştım. Kendisi beni evine davet ederdi. Bana sigara içtiğimi bildiği için uyuşturucu hap ve Afgan macunu olarak bilinen maddelerden veriyorlardı. Ben kendimi kaybediyordum. Bu kişiler tarafından 2017-2021 tarihleri arasında cinsel istismara da uğradım. Bu istismara ilişkin herhangi bir şikayetim bulunmamaktır. Sadece aileme anlattım. Olay tarihinde de Ramazan Pişkin’in Saboor Muradı olduğunu bilerek yaralamak amacıyla gittim. Ben gittiğimde kendisine önce taş attım. Taş isabet etmeyince kendisi taşı alarak bana karşılık verdi. Bende olayın heyecanıyla üzerimdeki bıçağı çıkararak karın bölgesine 2-3 defa sapladım. Daha sonrasına bağrışma seslerini duyunca olay yerinden kaçarak uzaklaştım" dedi.





'HERHANGİ BİR DİNİ GRUP VE CEMAATLE BAĞLANTIM YOK'

Baykut ifadesinin devamında, "Benim herhangi bir dini grup ve cemaatle bağlantım yoktur. Ramazan Pişkin’i Saboor Muradı olarak gördüğüm için saldırdım. Ramazan Pişkin’i olaydan önce ilk kez 2021 yılında sosyal medyada gördüm. Daha sonra iki ay kadar öncede babamın dükkanına 5 dakika mesafede bulunan çaycı Ramazan Hoca isimli iş yerinde gördüm. Kendisinin Saboor Muradı olduğunu anladım. Saboor sürekli rüyama giriyordu. Suçta kullandığım bıçağı Eminönü’nden aldım. Öldürmek kastım yoktur. Yaralamak amacıyla gitmiştim. Olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.







