ABD'de mültecilere karşı ilginç öneri: 'Sınır güvenliğini timsahlara emanet edelim'

ABD'li politikacı Lauren Boebert, Donald Trump'ın sınır politikasına ilişkin, güney sınırını güvence altına almak amacıyla sınırda "timsah hendekleri" konuşlandırmayı içeren bir yasayı sunması halinde memnuniyetle imza atacağını söyledi.







Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin güney sınırındaki son göçmen akınını tartışmak üzere yaptığı toplantıda, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, sınırda ABD göç politikalarını uygulamamakla suçladıkları İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın görevden alınmasını talep etti.





Toplantıya katılmayan Mayorkas suçlamayı reddederken, Demokratlar Mayorkas'ın görevden azline itiraz etti.





The New York Times, 2019 tarihli bir makalesinde, Trump'ın özel olarak sınırı güçlendirmek için yılan ve timsah kullanmaktan sık sık bahsettiğini belirtti.







ABD'li vekil Robert Garcia, "Timsah hendekleri, Meksika'yı bombalamak, göçmenleri bacaklarından vurmak, çitleri elektriklendirmek ve üzerlerine çiviler koymak. Donald Trump'ın çürük sınır planı budur" dedi.





Trump müttefiki Boebert, haber ağı One America News'e, Demokrat temsilci tarafından özetlenen yasanın ortak sponsorluğunu yapacağını söylerken, "Bu mevzuatın ortak sponsoru olacağım, çok mutluyum" dedi.





Sınır güvenliği konusu, Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde hayati önem taşırken, geçen yıl gelen göçmen sayısındaki artış nedeniyle Biden yönetimi baskı altında. Aralık ayında yetkililer, ABD-Meksika sınırında 302 bin göçmenle karşılaşıldığını ve bunun rekor bir seviye olduğunu bildirdi.







