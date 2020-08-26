Samanyolu Haber /Medya / Dizi oyuncusunu dövüp gasp ettiler /26 Ağustos 2020 11:22

Dizi oyuncusunu dövüp gasp ettiler

Şişli’de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildikten sonra 500 bin lirası gasp edildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SHABER3.COM

İstanbul Şişli'de Fulya Mahallesi'nde iddialara göre prodüksiyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi’nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.

İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak’ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı. Günnur Adıgüzel’in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Ardından otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin lirayı alarak olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaşadığı şoku atlattıktan sonra Günnur Adıgüzel, durumu polise bildirdi ve hastaneye gitti. Polis ekipleri kadının bulunduğu hastanede Adıgüzel'in ilk ifadesi doğrultusunda gaspçının eşkalini belirlemeye çalıştı. Olay yerine de giden polis ekipleri sokakta bir süre incelemelerde bulundu ve ara sokaklarda güvenlik kamerası araştırması yaptı.

Hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne götürülen Adıgüzel, burada yaklaşık 3 saat kaldı. Polise olayla ilgili ifade veren genç oyuncu daha sonra buradan ayrıldı. Polisin gaspçıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dizi oyuncusunu dövüp gasp ettiler Sonraki Haber >>

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Abdurrahim Karslı'dan yeni skandal

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:21:02