Doğu Akdeniz'de kritik hamle!

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdül Aal, imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması için , "Doğu Akdeniz'i provokatif şekilde suistimal edenlere kapıyı kapattı." dedi.







Anlaşma, Mısır’la Yunanistan arasındaki Akdeniz sınırlarının büyük kısmının belirlenmesini ve petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesini öngörüyor.







TÜRKİYE DE LİBYA İLE ANLAŞMA İMZALAMIŞTI





Mısır Meclis Başkanı Ali Abdül Aal, isim vermeden Libya ile anlaşma imzalayan Türkiye'yi eleştirdi.





Aal, Yunanistan ile imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile uyumlu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla hiçbir ülke Akdeniz’de araştırma yapma hakkına sahip değildir.” dedi.





Aal, “Akdeniz’in zenginlikleri bazılarını, diğer ülkelerle bağlantılı karasuları ve ekonomik bölgelerde provokatif şekilde davranmaya sevk etti.” diye konuştu.





Yunanistan ile Mısır’ın 6 Ağustos’ta imzaladığı anlaşma, Türkiye’nin Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile imzaladığı anlaşmada belirlenen alan ile çakışıyor.





Türkiye, Atina-Kahire anlaşmasını "yok hükmünde" diye nitelemişti. Mısır ile Yunanistan ise Türkiye’nin Libya ile anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia ediyor.