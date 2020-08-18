Samanyolu Haber /Politika / 'Bizi asıl endişelendiren Rusya' dedi /18 Ağustos 2020 11:49

'Bizi asıl endişelendiren Rusya' dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dostum" diye hitap ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öfkelendirecek bir ifade kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da devame den iç savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna mülakat veren Kalın, Türkiye’nin Katar ve diğer bazı ülkelerle birlikte Libya’daki siyasi girişimi desteklemek için orada olduğunu iddia etti. 

"BİZİ ASIL ENDİŞELENDİREN RUSYA!"

Libya’da herhangi bir devletle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirten Kalın, Mısır’ın Libya’nın komşusu bir ülke olduğunu ve orada yapıcı bir rol üstlenebileceğine inandıklarını belirtti.

Kalın, “Bizi asıl endişelendiren, Rusya’nın orada Wagner gibi paralı askerler bulundurması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) General Halife Hafter’e destek için Sudan, Nijer ve Çad gibi ülkelerden paralı askerler getirmesidir.” dedi.

KALIN: RUSYA İNKÂR ETSE DE GENERAL HAFTER'İ DESTEKLİYOR

Türkiye'nin, Rusya ile Suriye'de olduğu gibi Libya'da da yardımlaşabileceğini ifade eden Kalın, bunun 
üçüncü bir ülkenin aleyhine olmayacağını söyledi.

Rusya'nın, Libya’da taraf bir ülke olduğunu vurgulayan Kalın, "Rusya inkâr etse de Libya’da Hafter’i desteklediği açık." dedi.

Kalın, Rusya'nın, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükûmeti arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediğini kaydetti.
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