Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı /29 Ağustos 2020 10:15

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan edildi.

SHABER3.COM

29 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasından atış eğitimi yapılacağı bildirildi.

Eğitimin Anamur'un güneyinde gerçekleşeceği belirtildi.

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk olarak 10 Ağustos'ta Navtex ilan etmişti. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemileri için ilan edilen Navtex'in 23 Ağustos'a kadar geçerli olacağı ifade edilmişti.

23 Ağustos'ta Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edeceği belirtilen yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edilmişti.

Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürüteceği belirtilmişti.


Navtex nedir?
İngilizce 'Navigational text messages' ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.
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