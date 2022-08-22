Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Esed'e gideceği tarih belli oldu /22 Ağustos 2022 12:47

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak Esed'e gideceği tarih belli oldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de aralarında olduğu bir heyet, Suriye Devlet Başkanı Beşar Eset ile görüşmek için Şam'a gidecek.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek öncülüğündeki bir heyetin Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'la görüşeceği duyuruldu.

Partinin genel sekreteri Özgür Bursalı, Ulusal Kanal'da yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vatan Partisi önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Doğu Perinçek başkanlığında Suriye'yi ziyaret edecek ve en üst düzeyde görüşme yapacak. Sayın Doğu Perinçek, Ethem Sancak ve önemli isimler yer alacak. 10-15 gün içerisinde bu ziyaret Şam'a yapılacak."

Bursalı, ziyarete ilişkin ayrıntılı takvimi daha sonra duyuracaklarını söyledi.

"Türkiye'nin önündeki çok önemli bir düğüme kılıç atıyoruz" diyen Bursalı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriyeli mevkidaşıyla görüştüğünü duyurmasına yönelik açıklamasına da gönderme yaparak "Bu adım şarttı. Türkiye'nin geleceği açısından şarttı. Bu koşullarda Türkiye’nin Suriye ile işbirliğine gitmesi tarihi önemdeydi. Açıklamalar çok doğru. Kutluyoruz kendilerini. Bu süreçten geri dönüş yok" dedi.
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