Samanyolu Haber /Gündem / Dolar 15 lira sınırına dayandı /15 Aralık 2021 17:08

Dolar 15 lira sınırına dayandı

Dolar/TL, güne artışla başlamasının ardından sabah saatlerinde 14,60 seviyelerinde işlem gördü. Kur öğle saatlerine doğru 14,72'ye kadar yükseldi. Dur durak bilmeyen dolar/TL kuru, 14,78 ile yeni zirveyi gördü.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 4,1 üzerinde 14,3986'dan tamamlamıştı. Dolar, gün için en yüksek 14,72'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,4 artışla 14,5970 seviyesinde işlem gördü. Yükselişini sürdüren dolar/TL kuru saat 14.40 sıralarında 14.76'yı görerek yeni zirvesine yükseldi. 'Ateşi dinmeyen' kur, saat 16.40 sıralarında 14,78'in üzerine çıktı

GÖZLER FED KARARINDA

Cumhuriyet'in haberine göre analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, varlık alım hızının azaltılmasına ilişkin karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Analistler, veri gündeminin yurt içinde sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed aktivite endeksi ile perakende satışların takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,8 seviyesinin direnç, 96,2'nin destek konumunda olduğunu kaydetti.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (Fed), toplantısı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde yapılıyor. Fed faiz kararı 15 Aralık saat 21.00 itibari ile açıklanması bekleniyor.
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