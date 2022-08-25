Dolar 2022 rekorunu tazeledi yükselişini sürüyor

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını üçüncü güne taşırken hisse senetleri Çarşamba günkü düşüş sonrasında hızlı toparlandı.Türkiye'nin risk primi ise küresel risk iştahının da desteği ile geriledi.Dolar/TL 18,17 üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL Salı ve Çarşamba günü de rekor kapanışa imza atmıştı.Banka hisselerinin önderliğinde BIST 100 endeksi yüzde 2’'yi aşan prim kaydetti. 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda.Dolar küresel rallisine ara verirken Bloomberg Dolar Endeksi %0,3 oranında geriliyor. Asya ve Avrupa’da hisse senedi endeksleri artıda işlem görürken altının onsu %0,7 yükselişle 1.763 dolardan alıcı buluyor.Ekonomide Ağustos ayına ilişkin veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor. Reel kesim güven endeksi iki yılın en düşük seviyesine inerken kapasite kullanım oranları düştü.