Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 2022 rekorunu tazeledi yükselişini sürüyor /25 Ağustos 2022 15:16

Dolar 2022 rekorunu tazeledi yükselişini sürüyor

Doların TL karşısındaki yükselişi devam ediyor. Dolar, 18,17 ile 2022 zirvesini yeniledi. Kurda yükseliş ivmesi devam ederken, risk priminde de düşüş görüldü.

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Türk Lirası dolar karşısındaki kayıplarını üçüncü güne taşırken hisse senetleri Çarşamba günkü düşüş sonrasında hızlı toparlandı.

Türkiye'nin risk primi ise küresel risk iştahının da desteği ile geriledi.

YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Dolar/TL 18,17 üzerini test ederek 2022 yılının en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL Salı ve Çarşamba günü de rekor kapanışa imza atmıştı.

Banka hisselerinin önderliğinde BIST 100 endeksi yüzde 2’'yi aşan prim kaydetti. 5 yıllık CDS ise 22 baz puan düşüşle 718 baz puanda.

Dolar küresel rallisine ara verirken Bloomberg Dolar Endeksi %0,3 oranında geriliyor. Asya ve Avrupa’da hisse senedi endeksleri artıda işlem görürken altının onsu %0,7 yükselişle 1.763 dolardan alıcı buluyor.

Ekonomide Ağustos ayına ilişkin veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor. Reel kesim güven endeksi iki yılın en düşük seviyesine inerken kapasite kullanım oranları düştü.
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