'Total, Ukrayna'yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladı'





Le Monde "Sibirya'da her biri çok işlevli savaş uçaklarından oluşan hava filosuna ev sahipliği yapan Morozovskaya ve Malchevoiki adlı iki askeri hava üssünde Termokarstovoye doğal gaz alanından başlayan tedarik zincirini takip edebildiklerini" açıkladı.





TotalEnergies'e yönelik bir başka eleştiri de, Shell ve British Petroleum (BP) gibi diğer büyük Batılı petrol şirketlerin aksine, Rusya'daki varlıklarını tutmayı sürdürmesi.

Fransız Le Monde gazetesinin enerji piyasası verilerini temel alan ve Global Witness adlı sivil kuruluşun yardımlarıyla derlediği bilgilere dayandırdığı haberinde Rus jetlerinin kullandığı yakıtların TotalEnergies'in yüzde 49'una sahip olduğu Terneftegaz'ın sağladığı yoğunlaştırılmış gazdan elde edildiğini ileri sürdü.Firma yaptığı açıklamada Terneftegaz'daki hissedarlığını kabul etti, ancak Rus ordusuna yakıt sağlayan bir altyapı işletmediğini belirtti. Açıklamada "TotalEnergies, Novatek'in Rus pazarına bağımsız satışlarıyla ilgili ne bilgi sahibidir, ne de bir kontrolü vardır" denildi.Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları grupları, aralarında bölgede aralarında Morozovskaya ve Malchevo'nun da bulunduğu hava üslerinde bulunan savaş uçaklarının Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinde ve örneğin yerle bir edilen Mariupol kentinde insanlığa karşı suç işlenmesindebelirtiyor.Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness ise, şubat ve temmuz ayları arasında Omsk kentinde yoğunlaştırılmış gaz üreten Novatek 'e ait rafineriden söz konusu hava üslerine binlerce kez Su-34 bombardıman uçağının depolarını dolduracak kadar jet yakıtı üretildiğine dikkat çekti.Reuters haber ajansına konuşan Global Witness danışmanı Louis Wilson "TotalEnergies ortak girişiminde üretilen yoğunlaştırılmış gazın nihayetinde Rus Hava Kuvvetleri'nin jetlerine yakıt olduğunu inkar ediyor" ifadelerini kullandı.Firmanın tepe yöneticisi Patrick Pouyanne'ın bugüne kadarki duruşu, temel olarak Rusya'daki gelecek yatırımların dondurulmasından ibaret. Bu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya barış getirmek için yürüttüğü ve çoğunlukla başarısız olan diplomatik çabalarına ayak bağı oluşturuyor.Fransız hükümeti daha önce uluslararası yaptırımlara uydukları sürece Rusya'yla nasıl ilişkiler yürütmek istediklerine dair kararın şirketlere ait olduğunu ifade etmişti.TotalEnergies'in Rusya'da milyarlarca euroluk yatırımı bulunuyor. Bunlar arasında Yamal LNG ve henüz işletilmeyen Arctic LNG 2 projeleri de var. Söz konusu projelerin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi için firma stratejisinin bir parçası olduğunun altı çiziliyor.Shell Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkedeki projelerden çekilme kararı almış, bu kapsamda, şirket Sakhalin-II LNG tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağını ve Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ayrılacağını