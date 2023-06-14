Dolar 24 TL sınırına yaklaştı

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 23,6312'den tamamladı.





Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 23,6740'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 25,5450'de bulunurken, sterlin/TL yatay seyirle 29,8510'dan satılıyor.





Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 103,3 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen altında 1,0790 seviyesinde bulunuyor.





Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.





ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.





Piyasalar yön arayışında

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.





ABD'de enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyenin hala oldukça üzerinde olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay politika faizini yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü belirtti.





Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.