Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar 14'e, euro 16'ya demir attı /14 Aralık 2021 10:10

Dolar 14'e, euro 16'ya demir attı

Türk lirası bugüne de değer kaybıyla başladı.

SHABER3.COM

Güne 13,8321 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 12:37 itibarıyla %3,05 artışla 14,2551 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,6546, en yüksek 14,6348 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8331 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 15.11.2021 tarihinde 9,9378 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 14,6348 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,2551 TL'ye karşılık gelmektedir.


EURO 16'LA DEMİR ATTI

Güne 15,6244 ile başlayan Euro kuru, saat 12:44 itibarıyla %3,44 artışla 16,1551 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,4225, en yüksek 16,4927 seviyelerini gören Euro, günü 15,6193 seviyesinde kapattı. Euro, 15.11.2021 tarihinde 11,4087 ile son bir ayın en düşük, 13.12.2021 tarihinde ise 16,4927 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1551 TL'ye karşılık gelmektedir.



DOLAR REKOR MESAİSİNE BAŞLADI

Grafikte de görüleceği gibi adeta dolar, sabah rekor mesaisine başlayıp, öğleden sonra 17:00 sularında yeniden sakinleşiyor.


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