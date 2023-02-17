Dolar için şaşırtan tahmin: Yıl sonu 36 lira olabilir!

Standard Chartered, Türkiye'de seçimin etkileri üzerine bir analiz yayımlarken, Dolar/TL kuruyla ilgili de öngörülerde bulundu.





Söz konusu hazırlanan Raporda ortodoks olmayan para politikasının, fonlanması zor olan uzun süreli ticaret açığı ve cari açık sonucu oluşturduğu ifade edildi.





Ayrıca Standard Chartered ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda ,"‘Diğer para girişleri’ 2022’deki ödemeler dengesi stresinin etkisinin azaltılmasını sağlarken, bunun sürdürülebilir olması zor ve seçim sonrası fonlama için başka kaynaklara ihtiyaç duyulacak. Mevcut ortodoks olmayan politikalardan dönüş yeterli miktarda portföy girişi çekerek ekonominin uyum sağlamaya çalıştığı süreçte açıkları kapatmaya yardımcı olabilir” ifadeleri kullanıldı.





Ekonomistler böyle bir senaryoda dolar/TL’nin 2023 yılsonuna doğru 20 seviyesinde olacağını öngördü. Mevcut politikaların devamı durumunda ise ekonomistler Türk lirasının reel olarak değer kaybedeceğini ve bu senaryoda, dolar/TL’nin 2023 sonunda 36 seviyesinde olacağını tahmin etti.





Ekonomistler, “Yılsonu dolar/TL tahminimiz - Erdoğan’ın yeniden kazandığı ve kazanamadığı - iki farklı seçim sonucu tahminlerimizin orta noktası olan 28 seviyesinde bulunuyor. Bu, bizim şu anda seçim senaryoları için yüzde 50-50 olasılık gördüğümüz mevcut görüşümüzü yansıtıyor” dedi.