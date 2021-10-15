Dolar kuru güne patlama ile başladı













Euro ise 10.69 lira seviyesinde.









TL AFGANİSTAN VE PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BİLE HIZLA DEĞER KAYBEDİYOR









Afganistan para birimi, TL karşısında hızla değer kazanıyor, grafik yukarı yönlü.









Geçtiğiğimiz dolar patlamasında adı sıkça anılan ve alay konusu olan 1 Papua Yeni Gine Kinası da şu sıralarda 2,62 Tl bandında seyrediyor. Kina'da da grafik yukarı yünlü yani Tl, Kina karşısında da hızla değer kaybetmeye devam ediyor.



Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şu dakikalarda (TSİ 08:40) 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.Piyasa uzmanları, Erdoğan Rejşminin piyasalar ve dolar kuru üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiği, başta dolar kuru olmak üzere diğer dözviz kurlarındaki hılı yükselmenin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.