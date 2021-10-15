Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kuru güne patlama ile başladı /15 Ekim 2021 09:01

Dolar kuru güne patlama ile başladı

Dolar güne 9.2140 liradan başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

SHABER3.COM

Dolar 9.2153 seviyesiyle tarihi zirvesini yinelerken, şu dakikalarda (TSİ 08:40) 9.2144 seviyelerinden işlem görüyor.
Piyasa uzmanları, Erdoğan Rejşminin piyasalar ve dolar kuru üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiği, başta dolar kuru olmak üzere diğer dözviz kurlarındaki hılı yükselmenin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.



Euro ise 10.69 lira seviyesinde.


TL AFGANİSTAN VE PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMLERİ KARŞISINDA BİLE HIZLA DEĞER KAYBEDİYOR


Afganistan para birimi, TL karşısında hızla değer kazanıyor, grafik yukarı yönlü.



Geçtiğiğimiz dolar patlamasında adı sıkça anılan ve alay konusu olan 1 Papua Yeni Gine Kinası da şu sıralarda 2,62 Tl bandında seyrediyor. Kina'da da grafik yukarı yünlü yani Tl, Kina karşısında da hızla değer kaybetmeye devam ediyor.
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