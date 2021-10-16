Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar kurunda bir tarihi rekor daha /16 Ekim 2021 00:51

Dolar kurunda bir tarihi rekor daha

Dolar kurumdaki yukarı yönlü hareket devam ederken, kurun gece saatlerinde 9,27'nin de üzerini gördüğü belirtildi.

SHABER3.COM

Dolar/TL kurunda hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası'nın üç yöneticisinin görevden alınmasının ardından zirveye tırmanan dolar, gece saatlerinde 9,27'nin de üzerini gördü.

Önümüzdeki hafta gerçekleşecek TCMB'nin olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlere karşı çıkan üyelerin gönderilmesi sonrası indirimlerinin devam edeceği endişesi de TL'deki değer kaybında etkili oldu.

Dolar/TL Resmi Gazete'de yer alan üç üyenin görevden alınması ardından dün 9.19'a kadar yükseldikten sonra bu sabah 9.22'ye tırmandı. Gece saatlerinde 9.2719'u gördü. Kur saat 00.20 itibarıyla 9.25-9.26 bandında seyretti.

Yatırımcılar dünyanın pek çok yerinde merkez bankalarının sıkılaştırma yönlü adımları değerlendirdiği, Türkiye'de ise enflasyonun iki buçuk yılın zirvesine yükseldiği bir dönemde TCMB'nin geçen ay 100 baz puanla başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini yakından izliyorlar. TCMB'nin politika faizi şu an %18 seviyesinde bulunuyor.

Dolar, öğle saatlerinde 9,24'e kadar yükselmişti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar/TL beklentisi 9,22 olarak açıklanmıştı. Böylece kur, yıl sonu beklentisinin de üzerine çıkmış oldu.
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