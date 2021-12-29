Dolar oyunundan sonra sırada enflasyon mu var?

AKP Hükumeti, gizli faiz artırımı olarak nitelendirilen kur garantili mevduat hesabı ile dolar kurunu 18.4 liradan 11 liralara kadar indirdi. Ekonomistlerin gerçek enflasyonu yüzde 40 dediği günlerde Merkez Bankası, yüzde 5 enflasyon beklentisi açıkladı. Merkez’in rakamı dolardaki oyunun bir benzerinin enflasyon için yapılabileceğini akıllara getirdi.







ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 5





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini yayımladı. 2022 yılına ilişkin para ve kur politikasındaki temel çerçeve ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Hükumetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır” diye tanımlandı.







GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 138





Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) Türkiye’de Kasım ayı enflasyonun yüzde 21.31 olarak açıkladı. Ekonomistler ise bu rakamın Aralık ayında rekor kırarak yüzde 40’a yaklaşacağını öngörüyor. Bağımsız akademisyenlerden oluşan ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki 12 aylık artışın yüzde 58.65 olduğunu duyururken dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke de Türkiye’nin gerçek enflasyonunun yüzde 138 olduğunu öne sürdü.