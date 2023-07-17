Samanyolu Haber /Gündem / Dolar rekorlara doymuyor /17 Temmuz 2023 11:35

Dolar rekorlara doymuyor

Döviz kurları, yeni haftaya rekorlarla başladı.

SHABER3.COM


Dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görüyor. Böylece, dolar kurunda da yeni rekor geldi.

Bir rekor da 30 liraya doğru koşar adım ilerleyen Euro kurunda gerçekleşti. Euro/TL ise 29,46 seviyesinde bulunuyor. Geçen haftayı 29,37 liradan tamamlayan euro kuru, günün ilk işlem saatlerinde 29,77 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Euro/dolar paritesi yatay seyirle 1,12, dolar endeksi ise 99,94 seviyesinde bulunuyor.

Yurt dışı gündem
Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar Çin ekonomisinin beklentilerin altında büyüme göstermesinin ardından tekrar gündeme gelirken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Altının ons fiyatı yeni haftaya yüzde 0,1 azalışla bin 953 dolardan başlarken, Brent petrolün varil fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 79 dolardan işlem görüyor.

Avrupa'da da geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri ve bölgede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
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