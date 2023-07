Dört kişiyi öldüren zanlı polisle girdiği çatışmada öldü

AP ve USA Today'in Northeastern Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü bir veri tabanı araştırmasına göre, son saldırı ABD'de 2023 yılındaki 31'inci toplu katliam oldu ve bu sene en az 153 kişi bu tür saldırılarda hayatını kaybetti.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde hafta sonu 4 kişiyi öldürme suçlamasıyla arana n şüpheli, polisle girdiği silahlı çatışmada vuruldu.



Yetkililer, şüpheliyi gözaltına almaya çalışan bir şerif yardımcısı ile iki polis memurunun da yaralandığını belirtti.



Andre Longmore isimli 40 yaşındaki şüphelinin yürütülen insan avı sırasında vurulduğu kaydedildi.



Silahlı çatışma, cumartesi sabahı Hampton kasabasında dört kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan bir gün sonra yaşandı.



Şahsın, öldürdüğü kurbanlardan birinin aracını alarak bölgede kaçtığını belirten yetkililer, daha sonra güvenlik güçlerinin bu kişiyi gözaltına alma girişimleri sırasında silahlı çatışma başladığını aktardı.



Yanında silahı bulunan zanlının, gizlendiği eve polisin gelmesinin ardından ateş açmaya başladığı ve bu sırada vücuduna isabet eden kurşunlardan dolayı öldüğü kaydedildi.



Hampton Polis Şefi James Turner, cumartesi günü öldürülen dört kişinin, Longmore'un yaşadığı Dogwood Lakes mahallesi sakinleri olduğunu ve tamamının da 10 dakikalık bir süre içinde vurulduğunu söyledi.



Çatışma sırasında yaralanan üç güvenlik görevlisinin durumunun ise ağır olmakla birlikte hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



AP ve USA Today'in Northeastern Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü bir veri tabanı araştırmasına göre, son saldırı ABD'de 2023 yılındaki 31'inci toplu katliam oldu ve bu sene en az 153 kişi bu tür saldırılarda hayatını kaybetti.



Aynı araştırmaya göre 2006 yılından bu yana ülkede 562 toplu saldırı gerçekleşti.



Ancak veri tabanının tutulduğu siteye göre halka açık kitlesel silahlı saldırılar gerçek rakamların sadece küçük bir kısmını oluşturuyor.



Verilere göre 2022 yılı, ABD'de toplu katliamların yaşandığı en yüksek yıl oldu.



Keza kurbanların kendi tanıdıkları biri tarafından öldürülme olasılığı da daha yüksek bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.



Silah kontrol grubu Everytown for Gun Safety tarafından yapılan araştırmaya göre de, son on yılda kitlesel silahlı saldırılarda öldürülen her 4 çocuk ve gençten 3'ü aile içi şiddetle bağlantılı bir olayda yaşamını yitirdi.



Bu grubun çalışmasına göre 2015'ten bu yana ABD'de 19 binden fazla insan kitlesel silahlı saldırılarda vurularak yaralandı ya da öldürüldü.



Sadece 2022 yılında 600'den fazla kişi öldürülmüş, 2.700'den fazla kişi de yaralanmıştı.