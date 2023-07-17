Samanyolu Haber /Gündem / AB ile Tunus düzensiz göçe karşı anlaştı /17 Temmuz 2023 11:31

AB ile Tunus düzensiz göçe karşı anlaştı

AB ile Tunus arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi karşılığında Kuzey Afrika ülkesine mali yardımda bulunulacak.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği, Tunus ile mültecilerin AB'ye düzensiz göçünü önlemeyi amaçlayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma çerçevesinde göçün engellenmesi karşılığında Kuzey Afrika ülkesine kapsamlı mali yardım yapılması öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile Tunus'taki başkanlık sarayında yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada üzerinde anlaşmaya varılan "kapsamlı stratejik ortaklığın" düzensiz göçü azaltmayı ve Tunus'un ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Leyen'e ziyaretinde, düzensiz göçten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte eşlik etti. Üç Avrupalı lider Saied ile geçen ay da görüşmüşlerdi. Von der Leyen, "Etkili bir işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. 

Anlaşma sadece insan kaçakçılarına karşı daha etkili önlemler almayı değil,aynı zamanda mültecilere yönelik arama-kurtarma operasyonlarını da geliştirmeyi amaçlıyor.

İmzalanan anlaşma, düzensiz göçle mücadele için Tunus'a 105 milyon euro tutarında AB fonu sağlıyor. Ek olarak, büyük bir borç yükü altında olan ülkeye 150 milyon euro da bütçe yardımı yapılmasını öngörüyor. Geçen ayki ziyaretleri sırasında Avrupalı siyasetçiler uzun vadede ise 900 milyon euro kredi vaadinde bulunmuştu. Ancak bu para şu anda Tunus'un Uluslararası Para Fonu IMF ile müzakerelerini sürdürdüğü yaklaşık 2 milyar dolarlık kredinin onaylanması halinde sağlanacak.

Tunus halihazırda yurtdışından kredi bulmakta zorlanıyor. Ülkede ithalata bağlı olan un, şeker ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin tedarikinde sürekli darboğazlar yaşanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB ile Tunus düzensiz göçe karşı anlaştı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:14