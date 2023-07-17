Samanyolu Haber /Gündem / Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangınları sürüyor /17 Temmuz 2023 11:28

Hatay, Mersin ve Çanakkale’de orman yangınları sürüyor

Dünden bu yana çıkan 19 yangından 16'sı söndürüldü, toplam 7 şüpheli tespit edildi.

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Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları da birbiri ardına başladı. Dün farklı saatlerde Hatay, Mersin ve Çanakkale’de çıkan yangınlar ikinci gününde de sürüyor. Bazı evlerin yandığı, bazı köylerin de tedbir amaçlı boşaltıldığı yangınlara günün aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10-17 Temmuz tarihleri arasında çıkan 9 orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada "Toplam 7 şüpheli tespit edilmiş, Fethiye’de 1 ve Milas’ta 1 şüpheli olmak üzere 2 şüpheli tutuklanmış, İzmir Urla’da 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Hatay Belen’de 2 şüpheli gözaltına alınmış, Manavgat’ta ise 1 şüpheli hakkında soruşturma devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Çanakkale

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde dün iki farklı noktada örtü yangını olarak başlayan, ardından Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına ikinci günde de müdahale sürüyor.

Hatay

Hatay’ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateşten çıktığı belirtilen yangın sürüyor.

Rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere'de yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangında ilk belirlemelere göre yedi ev yanarken, dört araç da hasar gördü.

Yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişinin de adli işlem sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Mersin

Dün, Mersin’de saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, beş  ev de yandı.

Rüzgâr ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.
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