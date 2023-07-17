Samanyolu Haber /Gündem / Kırım Köprüsü yine vuruldu /17 Temmuz 2023 11:27

Kırım Köprüsü yine vuruldu

Ukrayna insansız hava araçlarıyla Kırım Köprüsünü bir kez daha vurdu

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 
Kırım yerel yönetimi tarafından verilen bilgiye göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait insansız denizüstü araçlarının saldırısı sonucu Kırım köprüsü hasar gördü.

Yapılan açıklamada, “sabaha karşı 03:05'te iki Ukraynalı insansız denizüstü aracı Kırım köprüsüne saldırdı. Saldırı sonucunda Kırım köprü hasar gördü. İki yetişkin öldü, bir çocuk yaralandı.” denildi.
Olaya ilişkin "Terör eylemi" maddesinden ceza davası açıldı.
Acil servisler olay yerinde çalışıyor, kolluk kuvvetleri gerekli tüm operasyonel ve soruşturma faaliyetlerini yürütüyor.

Saldırının ardından sosyal medyada köprü direklerinin hasar gördüğü görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf ve video görüntülerine göre patlama köprünün altında deniz yüzeyinde meydana gelmiş gözüküyor.

Kırım Yarımadasıyla Rusya’yı Kerç Boğazı üzerinden birbirine bağlayan Köprü üzerinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen patlamasa otomobilleri ile seyahat eden bir aile hayatını kaybederken araçta bulunan bir kız çocuğu yaralandı. Yaşanan olay sonucunda köprüde araç ve demiryolu trafiği bir süre durdu.

Kısa bir süre sonra köprünün demiryolu iletişimi yeniden başladı.
Ancak kara ulaşımı durduruldu ve her iki yönde araçların geçişine izin verilmiyor, vatandaşlara köprü yerine alternatif yolları tercih etmeleri çağrısı yapılıyor.

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, Kırım Köprüsü’nde yaşanan acil durumun sebebinin, Ukrayna ordusunun saldırısı olduğunu kaydetti. Kommersant gazetesinin haberine göre, yaşanan olay sonucunda köprüde araç ve demiryolu trafiği bir süre durdu.
Ulaştırma Bakanlığı köprünün paralı şeridinde yolda hasar meydana geldiğini açıkladı ancak kazanın niteliği konusunda ise açıklama yapılmadı.
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