Zekai Aksakallı, teğmen olan öz yeğenini de satmış!



Ancak Aksakallı yeğeni E.A. ile ilgili hiçbir girişimde bulunmadı. Gözaltı aşamasından sonra Teğmen E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Gözaltı aşamasında Korgeneral Aksakallı’nın yeğeni olduğunu, kendisinin hiçbir örgütle ve darbeyle ilişkisi olmadığını dile getirdi. TSK’ya girişteki referansının da Korgeneral Aksakallı olduğunu kaydetti.



Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri, Teğmen E.A. ile ilgili Aksakallı ile irtibata geçti. Ancak Aksakallı paşa, yeğenine sahip çıkmadı. Tutuklandıktan birkaç sonra da Teğmen E.A. TSK’dan ihraç edildi. Yaklaşık bir yıl yattıktan sonra da ilk duruşmasında tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra Aksakallı aile ile irtibata geçmek istedi. Ancak hem kardeşi hem de Teğmen E.A., kendisiyle görüşmek istemediklerini iletti.



Tr724'ten Tuna Yıldız ise 15 Temmuz darbe gecesinde verdiği hukuksuz talimatlarla başta Tuğgeneral Semih Terzi olmak üzere yakından tanıdığı silah arkadaşlarının katline imza atan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı ile ilgili önemli bir bilgiye ulaştı. Tr724’ün Avrupa’da yaşayan bir kaynağından aldığı ve Türkiye’deki kaynaklardan teyit ettiği bilgilere göre; Aksakallı’nın kız kardeşinin oğlu E.A. da Türk Silahlı Kuvvetleri’nde teğmen olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz’un ertesinde Aksakallı’nın yeğeni de ‘darbe girişiminde bulunmak ve örgüt üyeliği’ iddiasıyla önce gözaltına alındı. Aksakallı’nın kardeşi, oğlunun kurtarılması ve söz konusu iddialardan kurtulması için ağabeyi Aksakallı’dan yardım talebinde bulundu. Aksakallı, gerekeni yapacağı söyleyerek kardeşini yanından uzaklaştırdı.