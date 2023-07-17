Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye Şahlanıyor: Süte zam geldi, peynir fiyatları bile şaha kalktı /17 Temmuz 2023 11:16

Türkiye Şahlanıyor: Süte zam geldi, peynir fiyatları bile şaha kalktı

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz, Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında gün yüzüne çıktı. Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ertesinde ülkede kur krizi patlak verdi. Mayıs ayına kadar 19 lira seviyesinde tutulan dolar kuru, faizin düşük tutulmasının hemen ardından 26 seviyesine kadar yükseldi.

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Tr724'ten Oğuz Ayar'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ÖTV ve KDV oranlarına yaptığı zamlar, ekonomi piyasalarını altüst etti. Vergilerin artırılmasının hemen ardından üreticiler de ardı ardına zamları açıklamaya başladı.

Bu kapsamda Süt Üreticileri Birliği, geçtiğimiz günlerde çiğ süte yüzde 35’e varan zam yaptıklarını açıklamıştı. Üreticilerin açıklamasını toptan marketlerde de karşılık buldu. Türkiye genelinde süt ürünleri ticareti yapan toptancı firmaları, ürünlerine yüzde 7 ile 15 arasında zam yaptıklarını perakende noktalarına yazılı olarak iletti. Zamların da 17 Temmuz’dan geçerli olacağı uyarısında bulundu. Toptan merkezlerde yapılan zam bugünden itibaren marketlerde yüzde 20 ile 30 arasında bir karşılık bulması bekleniyor. 

Piyasa uzmanlarından alınan bilgilere göre; yapılan zammın ardından 200 lira seviyesinde satılan ezine peynirleri tüketiciye 240 liradan sunulacak. 140 ve üzerinde satılan peynirler de raflarda 168 ve 180 lira arasında yer alacak. Söz konusu fiyatlar çiğ süte fiyatlarına da yansıyacak. Halen Ankara ve İstanbul gibi noktalarda 3 litre süt 75, 5 litre süt de 95 liradan alıcı buluyor. Söz konusu zammın ardından 3 litre sütün en az 90, 5 litre sütün de 110 bandında satılması planlanıyor.

Kaynaklar söz konusu zamlara benzine ve motorine yapılan ÖTV zammının yansıtılmadığını kaydediyor. Söz konusu zammın da ay sonuna kadar kademeli olarak ürün fiyatlarına yansıtılacağını kaydediyor. Fiyatların artması karşısında ise tüketiciler derin endişe taşıyor. Bazı tüketiciler ise zammın kaynağı olarak iktidardan ziyade toptan marketlerini görüyor. Bundan dolayı da hükümetin acilen bu noktaları denetim altına alması gerektiği uyarısında bulunuyor.
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