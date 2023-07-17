Samanyolu Haber /Sağlık / Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri sıraladı /17 Temmuz 2023 11:05

Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri sıraladı

Prof. Dr. Canan Karatay, gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, akıllı telefonların yaydığı radyasyon, 4.5 G-5.5 G’ler ve deterjanların vücudun savunma sistemi olan bağışıklığın en büyük düşmanları olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

Prof. Dr. Canan Karatay, bağışıklık sistemine zarar veren noktalara vurgu yaptı.

Sözcü TV'de yayınlanan ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık' isimli programda Elif Tümen'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karatay, beslenme düzeninden tarım ilaçlarına, akıllı telefonlardan deterjanlara kadar birçok etkenin bağışıklık sistemine etkilerini şöyle açıkladı:

“DOĞAL MADDE ARZ ETMEK LAZIM”

"Bağışıklık sistemi ana rahminden itibaren gelişen bir olaydır. İnsan vücudu bir bütündür ve o bütün içerisinde insan vücudundaki bütün hücrelerin kısaca söyleyecek olursak, dış etkenlere, yabancı etkenlere karşı korumaya insan vücudu programlanmıştır. Bu programlanma önemlidir. Bu programlanmanın sağlıklı ve güçlü olabilmesinin temelinde beslenme yatıyor. Bağışıklık sistemimizde bir hücresel bağışıklık vardır. Hücrelerimiz çok önemlidir. Bir de dıştan gelen etkenlere karşı, mikroplara, virüslere karşı mücadele eden kan hücrelerimiz vardır. Beyaz kan hücreleri vücudumuzda dolaşır. Bunlar askerlerdir. Gözleme kuleleri vardır. Bizim askerler gibi. Yabancı bir cisim görünce vücudu uyarırlar. Lökosit veya lenfosit dediğimiz orduları piyasaya sürerler. Bu normal ve doğal bir olaydır. Doğal beslenmek, doğal madde arz etmemiz lazım.

“ŞEKER VÜCUDA GİRİNCE HÜCRELERİ BOZAR”

Bağışıklığa zarar veren en önemli olaylardan biri de şeker. Şeker en tatlı zehirdir. Vücuda girdiği zaman vücuttaki hücreleri bozar. Hücreler bozulduğu zaman da bağışıklık çöker. Şeker hastalarının yaraları iyileşmez. Bağışıklık sistemi neredeyse sıfıra inmiştir. Bütün mesele bu. Vücudun bağışıklık sistemini çökerten en önemli faktör Türkiye'de bolca tüketilen ekmektir.

“HAVAMIZ, SUYUMUZ, TOPRAĞIMIZ, YİYECEĞİMİZ KİRLİ”

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemli olan tek şey sağlıklı beslenme değil, hareket etmek, kaliteli uyku gibi şeyler de çok önemli. Vücudumuzun ögelerinin en önemli parçaları; yağ, protein, su, mineraller, tuzlar ve vitaminler. Hepsi bir aradadır. İnsan vücuduna bunları arz etmek mecburiyetindeyiz. Bütün hücrelerin güçlü olması için insan vücudunun yüzde 60'ı sudur. Bu mineralli sudur, elektrolitli sudur, yani tuzlu sudur. Yüzde 20'si yağdır. Yağsız vücut olmaz. Yüzde 19.9'u proteindir. Bu üçü dengeli şekilde vücuda girecek. Yüzde 1'den aşağısı karbonhidrattır. O da vücudun 24 saatte bir tek ihtiyacı bir çay şekeri kadar karbonhidrattır. Gerisi bağışıklık sistemini çökertir. Bağışıklık sisteminizi çökertmeyin. Nasıl çökertiyoruz? Havamız kirli, suyumuz kirli, toprağımız kirli ve de yiyecekler… Hepsi bir bütün. Yaşam biçimi çok önemli. Uyku çok önemli bağışıklık sistemi için. Hareket, egzersiz çok önemli. Mutlu olmak çok önemli, şarkı söylemek çok önemli. Bunların hepsi bağışıklık sistemini güçlendirir. Sadece yiyecekler değil. Yiyecekler doğal ve organik olacak. Tabii ki bulmak çok zor ama tarım zehirlerinden aşırı miktarda kullanılıyor. Bunlar bütün yiyeceklerde var. Örneğin maydanoz, nane gibi yaprağın içine giriyor. İstediğiniz kadar yıkayın çıkmıyor. Kendim yetiştirmezsem bunları yemem.

“AKILLI TELEFONLAR DA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ZARAR VERİR”

Akıllı telefonlar da bağışıklık sistemine zarar verir. Akıllı telefonların yaydıkları elektro frekanslar, 4.5 G'ler, 5.5 G'ler bunlar bağışıklık sistemini çökertir. Evde kullanılan temizlik malzemeleri, deterjanlar hepsi zehir. Bağışıklık bütün hücrelerden yönetilir. Deterjanlarda çok sayıda kimyasal vardır. Bromür, klorür ve florür… Bunlar vücuda girdiği zaman eritrosite, lökosite girip hücreleri, DNA'yı bozarlar. Vücudun DNA'sı bozulduğu zaman, bütün hormonal sistem, enzimler alt üst olur. Bağışıklık çöker.

“SAĞLIKLIYSANIZ TÜRK KAHVESİ ÇARPINTI YAPMAZ”

Beslenmede kahve çok önemlidir. Türk kahvesi çok önemlidir. Şekersiz olacak. Ben sabah ilk kalktığımda kemik suyu içerim, üstüne de büyük bir fincan Türk kahvesi. Siz sağlıklıysanız kahve çarpıntı yapmaz. Bütün gün hastanede yemek yemem, sokakta yemek yemem. Yaş ileri, 15.00'ten sonra kahve içmem uykumu kaçırır ama çalışıyorsam, yazıyorsam kahveme devam ederim.

“SADECE C VİTAMİNİ YETMEZ”

Çok fazla vitamin takviyesi kullanmak da doğru değil. Bağışıklığın düştüğü hissedildiğinde C vitamini tüketilmemeli. Bağışıklığın sadece C vitamini ile alakası yok. İyodunuza bakacaksınız, D vitaminine, magnezyuma selenyuma, sodyuma bakacaksınız kanda. Minerallerin hepsi kaya tuzunun içinde var ama vücudunuzda düşükse, o zaman damardan vitamin veriyorum. Ortamda şeker varsa, C vitamini giremiyor. İstediğiniz kadar portakal suyu için. C vitamini tek başına olduğu zaman yüzde yüz hücrelere girip virüslerle ve bakterilerle mücadeleyi sağlar ama şekerli ortamda C vitamini maalesef girmez. Senelerdir ‘Et yemeyin, yağ yemeyin, yumurta yemeyin, diyet peynir, diyet yoğurt yiyin, diyet süt için' deniyor. Bunların hepsi bence bir senaryonun parçası. İnsanların sık sık hastalanması için yapılan bir senaryo. Büyük bir plana hizmet."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri sıraladı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:27