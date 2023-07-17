Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar, Euro ve Altın, haftaya 'üçlü kombo' yaparak başladı /17 Temmuz 2023 11:00

Dolar, Euro ve Altın, haftaya 'üçlü kombo' yaparak başladı

Türk Lirası hızla değer kaybediyor. Rekor serisini sürdüren ve yatırımcıların güvenli liman olarak tanımladığı gram altının fiyatı 1.655 ile yeni zirvesini gördü. Dolar gün içi en yüksek 26.30'u Euro ise 29.77 ile zirve tazeledi.

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Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) haftasonunda keskin şekilde artırıldı. Akaryakıtın pompa fiyatı da yüzde 20'nin üzerinde artarken, pekçok ürünün fiyatında artış gerçekleşmesi kaçınılmaz görünüyor.

Bankacılar kur, faizler ve vergilerde artışların sürpriz olmadığını, seçim öncesi uygulanan politikaların ve deprem nedeniyle artan harcamaların sonucu olarak gördüklerini belirtiyorlar.

Bir bankanın hazine müdürü, "Seçim öncesi ekonomide birçok gösterge olması gerektiği yerde değildi. Bunların başında kur geliyordu. Kur seçim sonrası daha makul seviyelere geldi ancak faizde ciddi bir yol alınması gerekecek" dedi ve ekledi:

"Bütçe için hesapmalarımız deprem sonrası mali disiplini sağlayacak adımların büyük ölçüde atıldığı yönünde. Faizlerde ise kademeli bir anlayışla artırılacağı söylendiğinden bu ay 500 baz puan civarı artış için fiyatlama yapıldığını söyleyebiliriz. Takip eden aylarda da faiz artış ihtiyacı devam edecek."

MERKEZ'DEN DÖVİZ İÇİN 'ŞAFFAF' DEĞİŞİKLİKLER

Merkez Bankası (TCMB) kademeli bir faiz artışı sürecine girdiği mesajı verirken bir taraftan da sadeleşme adımları devam ediyor. Döviz politikalarını işlemcilerin daha "şeffaf" olarak nitelediği değişikliklere gidiyor.

TCMB'nin 20 Temmuz'daki PPK kararı ardından ise önümüzdeki hafta enflasyon raporu mesajları öne çıkacak.

Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB'nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.

TCMB'nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22.3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar takip edilecek.

Ekonomistler TL'deki değer kaybı ve vergi artışlarının ve bunları takip eden zamların temmuz ve ağustos ayında enflasyonda belirgin çift haneye yaklaşabilecek bir aylık artışa neden olacağına da dikkat çekiyorlar.

Ekonomistler, yıl sonu TÜFE tahminlerinde mevcut yüzde 50'li düzeyden yüzde 60'a doğru revizyona gideceklerini de belirtiyorlar.

Dolar/TL gün içi en yüksek 26.30 seviyesindeki yeni tarihi zirveyi görürken saat 10.39'da 26.25 bandında işlem görüyor. Euro ise gün içi en yüksek 29.77 görerek zirve tazeledi. Saat 10.40'da 29.50'liradan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA YENI TARİHİ ZIRVE!

Küresel piyasalarda fiyatlamalar devam ederken altın iç piyasada rekor üstüne rekor kırıyor.

Altının gram fiyatı, haftaya 1.655 lira seviyesinde zirveyle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın2.710 lira, Cumhuriyet altını da 10.940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER ERDOĞAN'IN KÖRFEZ ZİYARETİNDE

İç gündemde bugün Hazine'nin 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli ihalesi, Haziran ayı bütçe verileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacağı Körfez ülkeleri ziyareti yer alıyor.

Küresel piyasalarda ise yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklı. Yatırımcılar bu ay politika faizini yüzde 5.25-yüzde 5.5 aralığını yükselteceğine yaklaşık yüzde 96 olasılık verirken, Kasım'a kadar bir artırım daha gerçekleşmesi olasılığını yüzde 25 olarak fiyatladılar.
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