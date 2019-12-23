Dolar son yedi ayın zirvesinde

Son olarak mayıs ayının son günlerinde 6.02 ibresini gösteren dolar, daha sonra gerileme trendi içine girmişti.Cuma gününü 5.93 seviyesinden kapatan dolar, yeni haftaya da aynı seviyeden başladı ve 5.95'ten işlem gördü. Böylece dolar son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.





Haftaya ve güne 6.58'den başlayan euro şu sıralar 6.60'dan, güne 7.73'ten başlayan sterlin ise 7.70'den alıcı buluyor. Güne 282 liradan başlayan gram altın ise şu sıralar 283.5 liradan işlem görüyor.





Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5.95'in direnç, 5.87'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.