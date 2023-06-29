Samanyolu Haber /Gündem / Dolar tatil dinlemiyor: 29 TL sınırına dayandı /29 Haziran 2023 14:18

Dolar tatil dinlemiyor: 29 TL sınırına dayandı

Döviz kurlarındaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda düşüş eğilimindeki altın fiyatları da Türkiye'de artmaya devam ediyor. Dolar 26 liraya tutunurken, euro ise 29 lira sınırında.

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Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibariyle 26,30 seviyelerinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 26,20'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 26,30'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 28,71, sterlin 33,25 liradan el değiştiriyor.

FED'İN SIKILAŞMA MESAJI DOLARA TALEBİ ARTIRDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasında daha fazla sıkılaşmanın sinyalini vermesinin ardından dolar talebinin arttığını söyledi.

Dün, "Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu" kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşan Powell, üyelerin çoğunun yıl sonuna kadar iki kez faiz artışını desteklediğini vurgulayarak, bunun nedeninin de son çeyrek verilerine bakıldığında görülen beklenenden güçlü büyüme, daha sıkı bir iş gücü piyasası ve daha yüksek enflasyon olduğunu ifade etti.

FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ YÜZDE 82'YE ÇIKTI

Analistler, Powell'ın konuşmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 82'ye çıktığını belirtiyor.
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