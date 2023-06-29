Samanyolu Haber /Dünya / Çipras, partisinin liderliğinden Nazım Hikmet’in dizesiyle istifa etti /29 Haziran 2023 15:24

Çipras, partisinin liderliğinden Nazım Hikmet’in dizesiyle istifa etti

Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen genel seçimde ağır bir mağlubiyet yaşayan ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, partinin genel başkanlığından istifa etti.

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Seçim sonuçlarının açıklandığı gece, SYRIZA liderliğinin devam edip etmeyeceğini “SYRIZA üyelerinin alacağı kararlara” bırakacağını açıklamasına rağmen parti merkez komitesinde yapılan toplantıdan hemen sonra kameraların önüne geçti ve “yenilenecek olan SYRİZA’nın liderliği için yapılacak seçimlerde aday olmayacağını” söyledi.

Çipras, halkın sorunlarını daha iyi anlayacak yeni bir SYRIZA’nın kurulması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söylerken çok sevdiği Nazım Hikmet’in “En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır” şiirindeki mısrasına atıfta bulundu.

Çipras, istifa kararını açıkladığı konuşmasında, henüz 34 yaşında iken yüzde 3,5 oy oranındaki radikal sol SYRIZA’yı 2015 yılında yüzde 36 oy oranına getirdiğini ve iflasın eşiğindeki ülkenin yönetimine geldiğini anımsattı.

Çipras, o dönemde “Gerek Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a düşmanca bakışlarına, bir dizi tehdit, şantaj ve ülke içinde bazı güçlerin bu tehditlere destek vermesine karşın, SYRIZA’nin dik durduğunu ve ülkeyi bataklıktan çıkarmayı başardığı için gurur duyduğundan” söz etti.
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