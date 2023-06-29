Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da Katolik kilisesi kan kaybediyor: 522 bin 821 kişi, üyelikten ayrıldı /29 Haziran 2023 15:27

Almanya'da Katolik kilisesi kan kaybediyor: 522 bin 821 kişi, üyelikten ayrıldı

Almanya’da 2022 yılında yarım milyondan fazla kişi Katolik Kilisesi’ni terk etti.

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Alman Piskoposlar Konferansı’nın (DBK) Bonn’da yaptığı açıklamaya göre, kiliseden ayrılanların sayısı 522 bin 821 oldu. Bu sayının daha önce hiç olmadığı kadar fazla olduğu belirtildi. Üyelikten çıkışlarda rekor yıl olan 2021’de 359 bin 338 kişi kilise üyeliğinden ayrılmıştı.

KİLİSE hukuku konusunda uzman avukatlardan Thomas Schuller, bu kopuşları, “Katolik Kilisesi toplumsal kamuoyunun gözleri önünde can çekişerek ölüyor” şeklinde yorumladı. Almanya’da geriye kalan yaklaşık 21 milyon Katolik Kilisesi üyesi, 2022 rakamlarına göre hâlâ toplam nüfusun yüzde 24.8’ini oluşturuyor. Katolik Kilisesi’ndeki üye kaybının daha da hızlanacağı 2022 yılının başında belli olmuştu. Özellikle ocak ayında Münih ve Freising başpiskoposluklarındaki istismarla ilgili bir raporun sunulması ve bu arada hayatını kaybeden Papa 16. Benedikt’in suç ortaklığının tartışılmaya başlanmasının ardından istifa sayısında tam anlamıyla bir patlama yaşandı.

TACİZ SUÇLAMALARI VE ANLAŞMAZLIKLAR
Geçen yıl Köln ve Yukarı Bavyera’daki Traunstein’da taciz mağdurlarına tazminat ödenmesine ilişkin hukuki anlaşmazlıklar ve Köln’ün tartışmalı Kardinali Rainer Maria Woelki’ye yönelik ‘yalan söyleme’ suçlamaları manşetlere taşındı. Daha geçen salı günü Köln Başpiskoposluğu’na bir baskın düzenlenmişti. Kiliselerden ayrılık sadece Katolik Kilisesi’nde yaşanmıyor. Protestan Kilisesi de 2022 yılında bir önceki yıla göre 380 bine yakın üye kaybetti ve şu anda Almanya’da 19.15 milyon üyesi bulunuyor.
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