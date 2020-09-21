Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar/TL fırtınası sonrası altın fiyatlarında yön değişti /21 Eylül 2020 20:59

Dolar/TL fırtınası sonrası altın fiyatlarında yön değişti

Altın fiyatlarında günlerdir yaşanan belli bir fiyat aralığındaki hareketten sonra pazartesi günü doların, Türk lirası karşısında değer kazanması fiyatlarda yönü değiştirdi.

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Altın fiyatı 1900 dolar seviyesinin altına inerken gümüş fiyatları da sert bir düşüş yaşadı.Altın fiyatında yaşanan sert düşüş, fiyatı 1882 dolar seviyesine kadar geriletti. Gümüşte ise yaşanan kayıplar yaklaşık olarak yüzde 11 seviyesini buldu.

Düşüşten sadece altın ve gümüş nasibini almadı. Aynı zamanda piyasada oluşan koronavirüsün yayılması neticesinde kısıtlamaların artacağı korkusu hisse senetlerini de vurdu.

Dolar/TL, pazartesi günü 7,63'ü de aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.Kriptokoin'de yer alan habere göre, FXTM baş piyasa stratejisti Hussein Sayed, “Hisse senedi piyasaları, 2019’dan bu yana en uzun haftalık kayıp serisine işaret eden ABD hisse senetlerinde üç hafta arka arkaya düşüşlerin ardından Pazartesi günü yine düşüş yönlü açıldı” diyor.

En büyük aşağı yönlü etkenler, yeni mali teşvik önlemlerinin olmaması ve COVID-19 vakalarının artması şeklinde...

Sayed, “Yatırımcılar, küresel Covid-19 vakalarının yeniden canlanan sayıları ve yeni bir ABD teşvik paketinde ilerleme olmaması nedeniyle ekonomik iyileşmedeki ivme konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor” diyor ve ekliyor:

“Başkan Trump, geçen hafta daha büyük bir teşvik yasasını desteklemeye hazır olduğunun sinyalini vermesine rağmen, Yüksek Mahkeme’nin Ruth Bader Ginsburg’un vefatının ardından bıraktığı boş koltuk muhtemelen meseleyi karmaşıklaştıracak. Başkan ile Demokratlar arasındaki boş koltuğun şimdi doldurulup doldurulmayacağı veya seçim sonrasına kadar bekleyip beklemeyeceği konusundaki kavga devam edecek gibi duruyor. Diğer taraftan yeni bir mali paketin de daha fazla gecikmesi söz konusu.”
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