Samanyolu Haber /Gündem / Euro'dan tarihi rekor: 10.26 TL /26 Nisan 2021 09:09

Euro'dan tarihi rekor: 10.26 TL

Döviz piyasasında gün yükselişle başladı. Son gelişmelerin ardından yeni haftanın ilk gününde Dolar/TL kuru 8.44 seviyesini görürken, Euro/TL kuru 10.26'ye kadar yükseldi.

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ABD Başkanı Joe Biden'in 'soykırım' çıkışı başta olmak üzere yaşanan son gelişmeler sonrası gözlerin çevrildiği piyasalar, yeni haftaya hareketli başladı. Küresel piyasalarda dolar, birçok gelişen ülke para birimi karşısında yeni haftaya düşüşle başlarken, TL'de durum tam tersi oldu.

Güne 8.38'den başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlemlerin ardında 8.44'ün üzerini gördü. Euro'da da durum dolardan farksızdı. Geçtiğimiz haftayı 10.15 ile kapatan Euro/TL kuru, yeni haftaya 10.22 ile başladı. Ardından 10.26'ya yükseldi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

Yurtiçi piyasalarda gözler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Piyasalar, aynı zamanda Biden'ın "soykırım" kararı sonrası yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyor.

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