Dolar ve euro yeni haftaya yükselişle başladı

Doların son dönemde tekrar atağa geçmesi, euronun ise görülmemiş bir düşüş yaşamasıyla euro/dolar paritesi, 20 yıl sonra ilk kez eşitlenmişti. Bunun ardından ABD'nin son 41 yılın zirvesini gören haziran ayı yıllık enflasyon verisi de açıklanınca piyasalarda tekrar hareketlenme başladı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeniden dolar ve euroya çevrildi.







DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Yeni haftaya son zamanlardaki yükselişini sürdürerek başlayan dolar/TL, an itibarıyla 17,4581 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, önceki kapanışını 17,3624 seviyesinden yapmıştı.









EURO BUGÜN NE KADAR?

Önceki günü 17,4043 seviyesinden kapatan euro/TL de, yükseliş eğilimi göstererek an itibarıyla 17,6477 seviyesinden işlem görüyor.